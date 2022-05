La Rhodense retrocede ma ringrazia i suoi ragazzi: "Si vince e si perde tutti insieme"

Nell’ultima giornata del campionato di Eccellenza, la Rhodense cade in casa contro il Base 96 e retrocede in Promozione.

Il Club ha però voluto dire la sua dopo la sfortunata gara:

“Quando si chiude una stagione sportiva è sempre tempo di bilanci. Lo scontro diretto ieri con il Base96 ha sancito la retrocessione della nostra Prima squadra.

Si riparte dal campionato di Promozione!

E’ stata un’annata strana ripartita dopo un anno e mezzo di non calcio per colpa del Covid, un’annata sfortunata anche negli episodi.

Ma non vogliamo e non dobbiamo aggrapparci ai “Se...però…”

Quando si retrocedere qualcosa non ha funzionato, bisogna capire gli errori fatti e ripararli per ripartire tutti insieme.

Siamo una squadra, si vince e si perde tutti insieme!

Grazie a chi ha onorato ogni domenica questa maglia, a chi ha cercato di andare oltre ogni proprio limite, grazie a chi dagli spalti ci ha sostenuto per tutta la stagione.

Grazie a chi ha LAVORATO sempre per il bene della società, mettendoci sempre la faccia.

LAVORATO, perché “L’UNICO UOMO CHE NON COMMETTE MAI ERRORI, E’ L’UMO CHE NON FA MAI NIENTE” (Roosvelt ex presidente Usa e premio Nobel per la Pace).

Questo vale per gli pseudo- tifosi da tastiera, fortunatamente quattro gatti di numero qualcuno nemmeno rhodense e che non ha nulla da spartire con Rho, quelli che la faccia non ce la mettono, quelli che non esprimono pareri o opinioni ma che hanno come unica mission la critica a prescindere, senza avere la più pallida idea di cosa significhi gestire una società di calcio anche se dilettantistica.

Stiamo leggendo da ieri sera tre-quattro commenti scriteriati, fuori luogo pieni di rancore di qualcuno forse solo in cerca di qualche like(?).

Il vero tifoso è quello che sta vicino alla squadra nei momenti difficili, non solo quando vince.

In oltre 100 anni di storia anche la Rhodense ha vissuto di up & down, come tutte le società, l’importante non è cadere MA RIALZARSI subito con più tifosi veri e persone che lavorano per il bene della società e meno fenomeni da tastiera.

Perché questo è lo sport più bello del mondo ma non dobbiamo perdere di vista la realtà e il drammatico momento che stiamo vivendo, con una pandemia non ancora finita e una guerra alle porte di casa.

Keep calm e sempre FORZA RHODENSE!”