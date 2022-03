La Rhodense riacciuffa la Sestese all'ultimo respiro

Squadra in casa

Squadra in casa Rhodense

Nella 25esima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, la Rhodense blocca inaspettatamente la Sestese, terza forza della competizione, sul risultato di 3 a 3.

Gli ospiti partono forte e al minuto 23’ vanno in vantaggio con Pedrabissi bravo a sfruttare una disattenzione difensiva avversaria.

I padroni di casa non si fanno abbattere dallo svantaggio e tre minuti dopo pareggiano con Mari, riaprendo subito la partita.

Nel secondo tempo i biancoblù rientrano con un altro spirito attaccando in maniera feroce e al 49’ fanno il 2 a 1 con Selpa.

Al 66’ gli orange non demordono e trovano nuovamente il pari, questa volta con Gentile.

La Sestese ha assoluto bisogno di punti per non distanziarsi troppo dalla capolista e si ributta in avanti trovano il 2 a 3 di nuovo con Pedrabissi al 78’.

Quando la gara sembra volgere al termine, la Rhodense riacciuffa il pari al minuto 95’ con Malvestiti che diventa ufficialmente l’eroe di giornata.