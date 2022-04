La Rhodense esce sconfitta a testa alta contro la capolista Varesina

Squadra in casa

Giornata di campionato complicata per la Rhodense, in lotta per la salvezza, contro la capolista Varesina.

I padroni di casa hanno messo in difficoltà gli avversari che sono riusciti a sbloccare il match solo al minuto 35 con Poesio, senza riuscire a bucare ulteriormente il numero 1 Mantovani.

Gli Orange nonostante le occasioni create, non hanno ottenuto punti salvezza ma sicuramente la compagine trovatasi davanti, non era la migliore da affrontare.

Da segnalare, inoltre, l’espulsione dell’attaccante classe 2002 Fadda Tancredi, che ha sicuramente complicato il match dei ragazzi di mister Raspelli, che dovranno nelle prossime gare cercare di non sprofondare nel baratro playout.