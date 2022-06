Il mercato della Rhodense s’infiamma dopo un periodo apparentemente statico con l’acquisto di un nuovo difensore.

Il comunicato del club:

Ufficializzato il primo acquisto in casa Orange per la Prima Squadra di mister Diana. Si tratta di Davide Missaglia , Rhodense, classe 2000, difensore centrale, ex Cremonese, Crema e Codogno.