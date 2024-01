Rimandata la vittoria in trasferta: il Milan Women pareggia a Pomigliano

Termina con un pareggio per 0 a 0 la 14ª giornata di Serie A Femminile tra Pomigliano e Milan, in una domenica dal clima caldo a Torre del Greco.

L'esito riflette fedelmente l'andamento della partita, caratterizzata da fiammate da parte di entrambe le squadre, con numerose occasioni da gol.

Il punto conquistato muove la classifica di entrambe le squadre, consentendo alle rossonere di rimanere pienamente in lizza per raggiungere la Poule Scudetto.

La squadra di Corti rimanda l'appuntamento con la vittoria in trasferta, ma ottiene comunque un clean sheet significativo, mancato in campionato dal 14 ottobre.

Le rossonere si preparano ora per un febbraio denso di impegni tra Coppa Italia e campionato, con l'importante sfida in programma sabato 3 alle 15.00 contro la Fiorentina al PUMA House of Football.