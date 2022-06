I ringraziamenti speciali della Castanese suoi propri canali social

La Castanese dopo una stagione meravigliosa ha messo la ciliegina sulla torta vincendo i playoff nazionali e approdando in Serie D.

Prima di ricominciare a programmare, i neroverdi hanno voluto fare gli ultimi ringraziamenti sui propri canali social:

“L’ultimo GRAZIE della stagione, prima di ripartire ufficialmente verso la nuova avventura, va a chi per 10 lunghi mesi è rimasto nell’ombra, si è visto di meno, ha dato il suo contributo nel momento opportuno, ha risposto alla chiamata a spot e si è offerto di far parte del tutto conoscendo le necessità.

Per citarne alcuni dei tanti…

Allo Staff tecnico che ha lavorato fianco a fianco di Mister Garavaglia supportandolo e mettendosi a completa disposizioni… Grazie a Andrea De Bernardi e a Santino per il lavoro svolto.

Allo Staff Medico per il supporto stagionale e in particolar modo al dott. Giovanni Re per la disponibilità garantita nelle ultime fondamentali gare.

Antonio Saia e Patrizia Coppari, più che due fotografi due amici, si sono affezionati all’ambiente e hanno immortalato al meglio un finale di stagione che rimarrà nei memoriali di storia.

Al nostro sponsor tecnico e in particolar modo a Marco Perito, Store Manager del Macron Sports Hub Legnano, capace di assecondarci, stando al passo sempre.

Tutti, e sono tanti, i volontari che ogni giorno fanno in modo che la carovana neroverde possa continuare a crescere e a raccogliere i frutti di quanto seminato nel tempo: Antonella Canziani, Natalia Colombo, Arianna Coghi, Dario Canziani, Angelo, Luigi, Antonio…

I nostri meravigliosi tifosi, che insieme a noi hanno girato la Lombardia e non solo facendoci sentire il calore domenica dopo domenica… Fra di loro ci sono tesserati, genitori, amici, fidanzate, mogli, figli e… Semplici cittadini Castanesi!

Della rosa dei 22, già a più riprese ringraziata, un plauso particolare va a quelli che più di altri hanno saputo sedersi in panchina in silenzio rispettando scelte e gerarchie.

A tutti gli Sponsor… Il nostro successo è stato possibile anche grazie al loro supporto: fondamentali.

E per chiudere in bellezza, siamo stati bravi anche noi, a creare così tanto entusiamo intorno a quella “Castanese dei miracoli” che dopo tanta fatica il miracolo l’ha compiuto davvero!

Arriverderci a chi ci sarà…

E buona fortuna a chi andrà!

Nel cuore resterete per sempre,

tutti.”