Road to Instanbul: la guida completa per i tifosi dell'Inter

“Si avvicina sempre di più il giorno tanto atteso: il 10 giugno l'Inter affronterà il Manchester City nella finale della UEFA Champions League. Un evento attesissimo per i tifosi nerazzurri di tutto il mondo, che raggiungeranno la città turca per sostenere la squadra nell'atto finale della più prestigiosa competizione europea.

"Per tutti quei chilometri che ho fatto per te" è diventato il nostro ritornello lungo tutta la durata dell'avventura europea dell'Inter: ancora una volta i tifosi nerazzurri hanno risposto presente e in tantissimi raggiungeranno la Turchia nei giorni precedenti la partita per seguire la squadra nel match che metterà in palio la Champions League.

Ecco una guida completa con tutte le informazioni necessarie fornite da UEFA per vivere al meglio il giorno di Manchester City-Inter e il viaggio per Istanbul: CLICCA QUI”

(Comunicato Inter)