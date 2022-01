Robinho, la Cassazione conferma la condanna a 9 anni per stupro

Nelle ultime ore è arrivata un’importante ufficialità, la Cassazione ha confermato la prima sentenza riguardante la condanna dell’ex Milan Robinho - e l'amico Ricardo Falco -, a nove anni di carcere per violenza sessuale di gruppo.

L’episodio è avvenuto nel 2013 e ha visto coinvolta una ragazza, all’epoca 23enne, che aveva successivamente denunciato i due.

Mesi fa era già stato presentato un ricorso dai legali del brasiliano, basato sulla consensualità del rapporto. Ma, a inchiodare l’attaccante, sono state alcune telefonate in cui Robinho raccontò quanto accaduto durante la serata: “Sto ridendo perché non mi interessa, la donna era ubriaca, non sa nemmeno cosa sia successo”, aveva dichiarato l'ex giocatore.

I due, inoltre, secondo le intercettazioni, si sarebbero anche accordati sulle versioni da fornire agli inquirenti, affermando di essere tranquilli vista l’assenza di telecamere nel locale.

La giustizia italiana vorrebbe inviare una richiesta in Brasile per riportare l’attaccante in Italia ma, attualmente, le persone coinvolte non possono essere estradate nel nostro Paese poiché la Costituzione del 1988 vieta proprio l’estradizione dei brasiliani.