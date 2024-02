Roma-Inter | Come seguire il match in tv e in streaming

Dopo aver mandato un segnale forte alla Serie A vincendo contro la Juventus, l'Inter si prepara a giocare la 24a giornata di campionato. Il prossimo avversario sul suo cammino è una Roma rinvigorita, che ha dimostrato di essere una squadra trasformata sotto la guida di Daniele De Rossi, che arriva da tre vittorie consecutive, al quinto posto in classifica, a -1 dalla quarta posizione occupata dall'Atalanta.

Appuntamento Decisivo all'Olimpico

La partita tra Roma e Inter è fissata per sabato 10 febbraio alle ore 18 presso lo stadio Olimpico di Roma. Per l'Inter, una vittoria darebbe ulteriore slancio al loro vantaggio in classifica e consoliderebbe la loro posizione di leadership. D'altra parte, la Roma con i tre punti potrebbe continuare la propria corsa per un posto in Champions League.

Dove Seguire la Partita

La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, offrendo agli appassionati di calcio l'opportunità di seguire l'azione su smart TV e dispositivi mobili.

Ultimi Aggiornamenti sul Match

Simone Inzaghi, nonostante l'assenza di Davide Frattesi, potrà contare sui suoi titolari per affrontare la sfida contro la Roma. Tuttavia, dovrà fare attenzione alla situazione di Bastoni, che rischia la squalifica. Dall'altra parte, Daniele De Rossi si affida a giocatori chiave come Dybala e l'ex Inter Lukaku per sfidare la capolista.