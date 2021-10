Roma-Milan 1-2: Ibra ancora in gol, poi il Milan in dieci tiene

L'espulsione di Theo Hernandez al 66' per doppia ammonizione ha cambiato radicalmente Roma-Milan, partita d'alto livello e giocata ad altissimo ritmo da entrambe le compagini. Ma c'è un prima e un dopo. Nel prima, la prestazione dei rossoneri è stata nettamente superiore a quella degli uomini di Mourinho e il doppio vantaggio assolutamente meritato. Nel dopo, la Roma è riuscita a schiacciare gli avversari nella metà campo difesa da Tatarusan, fino ad accorcare le distanze con l'ex El Shaarawi.

Scatenato in avanti, finché non sarà sostituito, è Ibrahimovic. Segna una prima volta al 25' e poi ancora nel secondo tempo ma partendo da posizione di fuorigioco. Non passa più di qualche minuto e lo stesso Ibra conquista un (netto) calcio di rigore, confermato dalla verifica al Var, trasformato in gol dallo specialista Kessié.

Le contromisure giallorosse non funzionano ed è sempre il Milan a condurre il gioco fino, come detto, all'espulsione per doppio giallo di Theo Hernandez, rilevante anche in chiave derby (7 novembre). Da questo momento, anche con nuovi innesti tra cui l'ex El Shaarawi, la Roma cambia la sua partita e diventa padrona del campo. Ed è proprio l'ex, che non festeggia mai quando segna contro il Milan (e gli capita), ad accorciare le distanze con una grandissima giocata in area, stoppando la palla e mettendola sul destro.

Gli ultimi minuti sono da cardiopalma per i tifosi rossoneri: l'assedio giallorosso, che si protrae fino al 97', non sortisce però altri effetti e il triplice fischio consegna i tre punti al Milan. Che si mantiene dunque in vetta alla classifica con 31 punti insieme al Napoli, vittorioso nel derby contro la Salernitana. Dopo undici giornate la Roma è comunque quarta a 19 punti, insieme all'Atalanta, in zona Champions.