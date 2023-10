Milan Primavera, contro la Roma finisce in parità

Secondo pareggio in campionato per la Primavera del Milan che torna da Trigoria con un punto prezioso. Contro la Roma finisce a reti inviolate dopo una partita con poche occasioni da gol, ma molto combattuta.

Sin dalle prime battute i giallorossi pressano molto forte impedendo alla formazioni d Abate di costruire azioni offensive. Cherubini è il più pimpante e al 25’ ci prova con un tiro dalla distanza respinto da Raveyre. Tre minuti più tardi risponde il Milan con Sia in girata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la palla termina alta. Senza altre emozioni le squadre si avviano negli spogliatoi.

Nella ripresa il Milan si fa preferire alla Roma e dopo quattro minuti costruisce una bella occasione tutta di prima finalizzata da Malaspina che trova però la pronta respinta del portiere avversario. Tra il 56' e il 57', il Milan sfiora il vantaggio in due occasioni ravvicinate: Scotti calcia da posizione ravvicinata, salva Goli? nei pressi della riga di porta; poi dal corner collegato, battuto morbido da Victor, Zeroli svetta di testa e colpisce in pieno il palo lontano. Passato lo spavento la Roma si rialza trascinata da Goli? e Graziani che però sono troppo imprecisi sotto porta. L’ultima nota è a tinte rossonere con il calcio di punizione calciato da Cuenca che si spegne di poco sul fondo.

Punto importante per il Milan che sale a quota 17 punti in classifica mantenendo l’imbattibilità. I rossoneri torneranno in campo già mercoledì 25 ottobre per disputare la terza giornata di Youth League in trasferta con il Paris Saint-Germain allo Stade Georges-Lefèvre.

IL TABELLINO

ROMA - MILAN 0-0

ROMA (4-3-2-1): Marin; D'Alessio, Plaia, Goli?, Ienco (87’ Oliveras); Graziani (72’ Cichella), Vetkal, Mannini; Mannini; João Costa (87’ Guerrero), Cherubini (79’ Bolzan); Misitano. A disposizione: Kehayov; Feola, Nardin, Reale; Bah; Marazzotti, Mlakar. Allenatore: Guidi.

MILAN (4-2-1-3): Raveyre; Bakoune, Simi?, Nsiala, Magni; Victor (82’ Sala), Malaspina; Zeroli (83’ Stalmach); Scotti (72’ Camarda), Sia (82’ Perrucci), Bonomi (63’ Cuenca). A disposizione: Longoni, Torriani; Amaral, Paloschi, Parmiggiani, Perera, Sala. Allenatore: Abate.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

ASSISTENTI: Linari di Firenze; Pilleri di Cagliari. AMMONITI: Ienco, João Costa - Bakoune, 43' Victor.