Sabato l'anticipo serale per l'Arconatese

Un sabato sera insolito. Così l'Arconatese, domani 23 aprile, scenderà in campo alle 20.30 sul difficile campo del Legnano. Una sfida con mille motivi per essere analizzata e seguita da vicino. Da un lato troviamo i lilla che arrivano dalla sconfitta contro lo Sporting Franciacorta, dall'altro lato invece l'Arconatese vuole in ogni caso puntare e sperare ancora nei playoff, visto che si trova nel gruppone di quattro squadre raggruppate in cinque punti. All’andata, sotto la neve intensa del Battaglia arrivò un pareggio per 1-1.

Sicuramente sarà una gara incredibile che saprà regalare mille emozioni.

Ecco la classifica del girone B:

1 City Nova 67

2 Brusaporto 60

3 Legnano 56

4 Folgore Caratese 56

5 Desenzano 55

6 Virtus Ciserano 54

7 Casatese 52

8 Sp. Franciacorta 50

9 Arconatese 50

10 Breno 49

11 Ponte San Pietro 42

12 Crema 41

13 Castellanzese 38

14 Real Calepina 37

15 Sona 35

16 Villa Valle 35

17 Vis Nova Giussano 31

18 Leon 29

19 Caravaggio 29

20 Brianza Olginatese 27