Arrigo Sacchi scettico sul possibile tridente d'attacco dell'Inter: "Le squadre non si fanno con le figurine"

Continuano a rimbalzare le voci su un possibile arrivo di Lukaku e Dybala all’Inter e con queste anche i pareri discordanti da parte di molti esperti.

A parlare della situazione alla Gazzetta dello Sport è Arrigo Sacco, uno degli allenatori più vincenti della storia:

"Il tridente Lukaku, Lautaro e Dybala?. Ho sempre pensato che le squadre non si fanno con le figurine. Ero al Real Madrid come direttore tecnico nel 2004-05, e mi chiesero di allenare.

Sapete com’era composto l’attacco? Ve lo dico io: Beckham, Raul, Ronaldo, Zidane, Figo. In panchina, i primi due sostituti erano Morientes e Owen. Non era una squadra, era un film. Però mancava la trama. E allora io ringraziai il presidente, ma rifiutai. Per proteggere la difesa sarebbero stati necessari due mediani con i giubbotti antiproiettile. Le squadre hanno sempre bisogno di equilibrio".