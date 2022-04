Colpo salvezza Solese: il Saronno è sconfitto 1 a 2

Nella prima gara del turno di Pasqua del campionato di Promozione Girone A, la Solese batte FBC Saronno e ottiene tre punti fondamentali in ottica salvezza.

Dopo un grande equilibrio, con poche occasioni da entrambe le parti, il primo tempo finisce con il risultato di 0 a 0. Da segnalare il rammarico dei padroni di casa per la traversa di Vanzulli.

Nella ripresa al 47’ dopo un’iniziativa bellissima di Perotti, Lopez di punta infila da fuori area la palla nell’angolino.

Al 64’ arriva il 2 a 0: Perotti ancora protagonista, scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Suppa che non può sbagliare.

Il Saronno accorcia le distanze all’80 con Scaccabarozzi, bravissimo a destreggiarsi in area e a segnare il goal della speranza.

Dopo un lunghissimo recupero la Solese può esultare, la salvezza è più vicina grazie al +2 sull’Inveruno.

Gli amaretti invece restano al quarto posto.