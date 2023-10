Sandro Tonali, l’indiscrezione del Corriere della Sera: “Vuole curare la ludopatia”

A seguito dello scandalo legato alle scommesse che negli scorsi giorni ha colpito il mondo del calcio, non si sono più spenti i riflettori puntati su Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo e, successivamente, anche su Nicola Zalewski.

Nella mattinata di oggi, sabato 14 ottobre, non sono passate inosservate neanche le forti parole diffuse dal “Corriere della Sera” che, in merito proprio all’ex giocatore del Milan, Tonali, ha titolato: «Vuole curare la ludopatia».

Passato al Newcastle a titolo definitivo durante l’ultima sessione del mercato estivo, Tonali è stato comunque in grado di rimanere nel cuore dei tifosi rossoneri che non hanno mancato di omaggiarlo anche da avversario durante il match di Champions League nelle scorse settimane. Ora però, in quella stessa Milano che per lungo tempo è stata casa sua, sempre secondo quanto riportato dal “Corriere”, Sandro sarebbe tornato in lacrime.

L’irruzione degli inquirenti a Coverciano durante il ritiro con la Nazionale italiana avrebbe scosso il giocatore che, resosi conto dei propri errori, “con imbarazzo” avrebbe poi accettato di farsi aiutare da un terapista. «Sa di dover risolvere un disagio interiore» si legge, «e affronterà, come gli è stato consigliato da chi gli è vicino, un percorso di recupero. È consapevole di aver violato in qualche modo le regole del gioco, più per leggerezza che con dolo».

Un «errore di gioventù» lo definisce l’entourage, al quale lo stesso Tonali parrebbe pronto a rimediare anche attraverso una serie di incontri della Federazione con i giovani “ai quali spiegare i comportamenti da non tenere”.