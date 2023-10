Il Sangiuliano acquista un centrocampista ex Monza

Sangiuliano City comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Palesi.

Il centrocampista di Melegnano ha infatti firmato il contratto che lo lega al Sangiuliano e da oggi è a disposizione di mister Ciceri. Classe 1997, dopo il settore giovanile nel Monza, Palesi è quindi passato nella Primavera del Genoa, prima del ritorno in biancorosso con cui ha esordito nei professionisti dopo aver vinto il campionato e lo scudetto di Serie D. Ha quindi vestito le maglie di Giana, Pro Patria, Pro Sesto, Olbia e Ancona con 125 presenze in Serie C. Ora il destino l’ha portato nella squadra in cui il padre Alberto è stato sia giocatore che allenatore in passato: .

Per lui arriva finalmente il ritorno in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde: .

Torna, tra l’altro in Serie D, dopo anni di C, ma con un preciso intento: .

Infine un pensiero sui nuovi compagni di squadra che ha avuto modo di conoscere in questi giorni: .

Benvenuto Luca!

(Comunicato Sangiuliano)