Il Sangiuliano chiude per un attaccante ex Serie A

"Sangiuliano City Srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Roberto Floriano che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.

Nato in Germania, ad Albastad nel 1986, Floriano proviene dal Palermo dove ha contribuito alla rinascita della società rosanero dalla Serie D alla Serie B, vincendo la scorsa stagione in play off di Serie C. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, il neo attaccante gialloverde ha vestito le maglie di Alessandria, Tritium, Botev Vrasta, Mantova, Barletta, Pisa, Foggia, Carrarese, Bari e Palermo con circa 270 presenze e oltre 60 reti nei professionisti tra Serie A, B e C.

Il giocatore vestirà la maglia numero 77 e sarà a disposizione già per la partita di domenica con il Renate."

(Comunicato Sangiuliano)