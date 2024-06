Ufficiale, il Sangiuliano City acquista un attaccante con 5 presenze in Europa League

“Fc Sangiuliano City comunica di aver trovato l’accordo con il calciatore Mirco Vassallo, che dal 1 luglio 2024 sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Sangiuliano. L’attaccante classe 1993, nato a Genova, dopo il settore giovanile nel Genoa, ha vestito le maglie di Vado, Ligorna, Tre Fiori, San Marino, La Fiorita, Progresso, Sangiovannese, Luparense, Aglianese, United Riccione, Mezzolara e Sanremese. Vanta 5 presenze in Europa League e 1 un gol.

Ora arriva in gialloverde carico di motivazioni: “Arrivo a San Giuliano con tante motivazioni, a livello di club dobbiamo fare un gran campionato e stare più in alto possibile, a livello personale ovviamente l’obiettivo minimo è la doppia cifra, ma prima viene il club poi me stesso. Il direttore è stato fondamentale nella mia scelta, sono anni che lo conosco e che prova a prendermi e quest’anno siamo riusciti ad unirci. Oltre il direttore è stato fondamentale anche il presidente Luce per quello che ci siamo detti in sede e anche la scelta del mister che conosco già bene perché l’ho affrontato e so come gioca”.

Benvenuto Mirco!!

(Comunicato Sangiuliano)