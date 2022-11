Il Sangiuliano lotta ma cade in casa della Pro Vercelli

Serie C

Serie C Girone A

Brutta sconfitta nella 15esima giornata del campionato di Serie C Girone A per il Sangiuliano City, che esce sconfitto 2 a 1 in casa della Pro Vercelli.

Sono proprio i bianconeri ad andare in vantaggio al primo vero affondo al minuto 11 quando Lezzi serve in mezzo Comi che anticipa la difesa e batte Sposito.

Gli ospiti però non si arrendono e al 39’ pareggiano i conti: Anastasia cade in area colpito da Cristini, l’arbitro indica il dischetto. Si appresta a tirare Salzano che con un bel destro non sbaglia.

Al minuto 53’ arriva il definitivo vantaggio della Pro Vercelli con Perrotta, bravissimo a colpire di testa su una punizione battuta da Rizzo.

PRO VERCELLI (4-3-1-2): Rizzo; Iezzi (dall’81’ Renault), Cristini, Perrotta, Iotti; Calvano, Corradini, Saco (dal 71′ Emmanuello); Vergara; Comi (dall’81’ Mustacchio), Della Morte (dal 58′ Arrighini). In panchina: Valentini, Rigon, Gatto, Gheza, Clemente, Silvestro, Guindo, Grbic. All. Paci.

SAN GIULIANO CITY (4-3-3): Sposito; Zanon, Bruzzone (dall’81’ Serbouti), Alcibiade, Zugaro (dal 65′ Metlika); Marchi (dal 52′ Miracoli), Fusi, Salzano; Anastasia, Cogliati, Qeros (dall’81’ De Respinis). In panchina: Cervellera, D’Alterio, Ippolito, Guerrini, Pedone, Saggionetto, Deiana, Guidetti, Baggi, Pascali. All. Ciceri.

ARBITRO: Luongo di Napoli.

RETI: 11′ Comi, 41′ rig. Salzano, 53′ Perrotta

NOTE: Mattinata soleggiata e fredda. Spettatori 563 per un incasso di 4534 euro. Ammoniti: Iezzi, Marchi, Metlika, Perrotta, Alcibiade e mister Paci per proteste. Calci d'angolo .. recupero 1',4'.