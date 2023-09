Sangiuliano City, ufficiale un nuovo arrivo in difesa direttamente dal Crotone

“Sangiuliano City comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Michele Lupinacci.

Classe 2005, il nuovo difensore gialloverde arriva dal Crotone dove ha iniziato la sua carriera tra le giovanili, fino all’esordio in Primavera dove ha raccolto 28 presenze nella passata stagione. Ora si appresta a vivere il suo primo campionato tra i grandi e da domenica sarà a disposizione di Manuel Iori.

Queste le sue prime parole da nuovo giocatore gialloverde: "Per me è un piacere essere qui e vestire questa maglia. Ringrazio la società che ha fatto tanto per portami qui. L’obiettivo comune è quello di vincere il campionato e darò il massimo per raggiungerlo".

Il responsabile dell’area tecnica, Nereo Omero lo presenta così: "Michele è un giovanissimo esterno mancino con già parecchie presenze in Primavera tra le fila del Crotone. Si distingue per agonismo e buone qualità atletiche e di forza. È ambizioso e determinato. E’ stata una trattativa lunga perché il Crotone lo apprezza quanto noi. Il suo arrivo completa il ruolo del difensore esterno mancino in rosa e ne siamo felici".

Benvenuto Michele!”

(Comunicato Sangiuliano City)