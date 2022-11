Il Sangiuliano pareggia in rimonta in casa dell'Albinoleffe

Serie C

Serie C Girone A

Nella tredicesima giornata del campionato di Serie C Girone A, il Sangiuliano City non va oltre l’1 a 1 in casa dell’Albinoleffe.

Sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 18’ con Zoma, bravissimo a mettere in rete con un’acrobazia su assist di Tomaselli.

Il pareggio degli ospiti arriva al 67’ quando Cogliati ruba palla a centrocampo e corre verso l’area dove da posizione defilata fulmina il portiere avversario.

Albinoleffe-Sangiuliano 1-1

Albinoleffe (3-5-2): Pagno; Gusu, Milesi, Saltarelli; Zoma, Doumbia (25’ st Giorgione), Gelli, Piccoli (36’ st Brenta), Tomaselli; Cori (36’ st Cocco), Manconi. All.: Biava

Sangiuliano (4-3-3): D’Alterio; Serbouti, Pascali (1’ Baggi), Bruzzone, Zanon; Pedone (1’ st Guerrini), Fusi, Qeros; Fall, Cogliati, Miracoli (1’ st Anastasia). All.: Ciceri

Arbitro: Rispoli di Locri

Reti: 18’ pt Zoma, 21’ st Cogliati

Spettatori: 400 circa

Calci d’angolo: 9-5 per l’Albinoleffe

Ammoniti: Zoma, Pedone, Gelli, Miculi, Petrungaro