Sangiuliano, parla il tecnico Carmine Gautieri: "Il nostro cammino verso la salvezza è già iniziato"

Il tecnico del Sangiuliano, Carmine Gautieri è intervenuto in conferenza stampa per la parlare della gara in programma con il Vicenza nello storico stadio “Menti”.

Riportiamo le dichiarazioni integrali dal sito ufficiale del Sangiuliano:

“Arriviamo da un’ottima prestazione contro la prima in classifica, nella quale siamo stati condannati da due singoli episodi, ma nel complesso la squadra ha fatto molto bene, per cui dovremo cercare di ripeterci anche contro il Vicenza.

Il Vicenza è certamente tra le migliori squadre di Serie C e infatti ha raggiunto anche la finale di Coppa Italia, inoltre è allenata da un tecnico che conosco come Francesco Modesto, molto preparato e che rappresenta un valore aggiunto. Sarà per noi una partita difficile, ma che dobbiamo affrontare senza paura, perché abbiamo tutte le qualità per fare bene anche in queste gare. Serve giocare con fiducia e con la massima convinzione per fare un risultato positivo in uno stadio particolarmente caldo come il “Menti”.

Nell’arco di un campionato succede che non sempre si possa essere al completo, per cui dobbiamo fare di necessità virtù perché la rosa è in grado di sopperire a chi mancherà>.

Il nostro cammino verso la salvezza è già iniziato e Vicenza rappresenta una tappa certamente importante anche se non decisiva, poi il calendario ci metterà di fronte altre squadre e altre difficoltà, ma in un girone così tutto resta in bilico fino alla fine.”