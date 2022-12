Il Sangiuliano si stringe attorno alla famiglia di Gianmario Riccaboni

“Apprendiamo con infinita tristezza la notizia della morte di Gianmario Riccaboni, storico presidente del Borgolombardo, società d'origine del Sangiuliano City. Riccaboni è stato per molti anni il punto di riferimento del calcio sangiulianese e fu proprio lui a chiamare Andrea Luce come suo direttore sportivo e Giovanni Luce come vicepresidente.

Questo il ricordo proprio dell'amministratore delegato del Sangiuliano, Andrea Luce:

"Oggi è una giornata tristissima per me, perché gran parte di quello che ho imparato nel mondo del calcio, lo devo a Riccaboni. È stato il mio primo presidente, il primo a credere in me come direttore sportivo e quello che mi ha insegnato che la presenza sul campo e nella vita della società siano determinanti per fare bene. Con lui perdo un pezzo di storia e la nostra società perde le sue origini".

Il presidente Giovanni Luce e tutta la società Sangiuliano City partecipano al dolore per la scomparsa di Ganmario Riccaboni e sono vicini alla famiglia.”

(Post social Sangiuliano)