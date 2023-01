Il Sangiuliano ufficializza l'acquisto di Matteo Grandi

Sangiuliano City Srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Matteo Grandi che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Originario di Faenza, classe 1992, il nuovo portiere gialloverde arriva a titolo definitivo dal Vicenza. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, Grandi ha quindi vestito le maglie di Bassano, Catanzaro, Latina e appunto Vicenza con cui ha raccolto quasi 60 presenze in Serie B. Sono invece 218 i gettoni totali per lui in Serie C. Grandi Vestirà la maglia numero 1 e sarà a disposizione già dalla partita con il Trento.

(Comunicato stampa Sangiuliano)