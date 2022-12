Il Sangiuliano vince e convince contro il Padova

Una rete di Luca Miracoli regala la vittoria sul Padova e tre punti pesantissimi al Sangiuliano. Il mister Andrea Ciceri aveva chiesto una notte da leoni e così è stato. Sono arrivati tre punti strameritati per una squadra che ha saputo soffrire quando c’era da farlo, ma che ha dominato per quasi tutta la partita contro il Padova. Dopo un avvio col brivido sulla deviazione ravvicinata di Serbouti il Sangiuliano cambia subito passo e riparte all’8 con Miracoli che lavora un buon pallone per Fusi il cui sinistro è però fuori misura.

Ancora la squadra di Andrea Ciceri pericolosa con l’imbucata di Guidetti per Zanon che mette al centro dove Cogliati è anticipato al momento della battuta. Al 26’ Sangiuliano a un passo dal vantaggio con lo stesso Cogliati che si invola verso la porta di Donnarumma, ma lo centra in pieno a pochi metri dalla porta.

Ancora gialloverdi vicini al gol con Pedone che serve Fusi il cui tocco libera Miracoli che però conclude troppo debolmente. Ci prova poi Salzano con un sinistro al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la traiettoria è troppo alta. Gol mancato di un soffio per il Sangiuliano con Anastasia che serve sul secondo palo l’accorrente Cogliati il cui sinistro è a fil di palo con Donnarumma battuto. Nella ripresa Ciceri perde dopo pochi minuti Guidetti per un colpo in faccia e al suo posto inserisce Metlika. Al 32’ il Sangiuliano va in rete con Anastasia, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Il gol è tuttavia solo rimandato di qualche minuto perché ci pensa Luca Miracoli al 35′ a trovare il sinistro vincente che regala il meritato vantaggio ai gialloverdi che poi controllano senza affanno i restanti minuti.

(Comunicato Sangiuliano City)

Il tabellino della gara

Sangiuliano-Padova 1-0

Sangiuliano (4-3-3): D’Alterio; Zanon, Serbouti, Alcibiade, Salzano; Pedone, Guidetti (16’ st Metlika), Fusi; Anastasia (47’ st Pascali), Miracoli, Cogliati. All.: Ciceri

Padova (3-5-2): Donnarumma; Belli, Ilie (1’ st Valentini), Gasbarro; Germano, Cretella (1’ st Liguori), Radrezza, Franchini, Vasic (23’ st Jelenic); Piovanello, De Marchi (20’ st Ceravolo). All.: Caneo (in panchina Longo)

Arbitro: Crezzini di Siena

Rete: 35’ st Miracoli

Spettatori: 250 circa

Calci d’angolo: 7-6 per il Padova

Ammoniti: Vasic, Anastasia, Zanon, Ilie, Salzano