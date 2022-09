Le sanzioni del giovedì | Tutte le squalifiche del campionato di Promozione

Come ogni giovedì, è tempo di vedere il comunicato del Comitato Regionale della Lombardia il comunicato n.20 riguardante la categoria Promozione, in particolar modo per quanto riguarda i gironi A ed E.



Sono state tantissime le sanzioni, con alcuni giocatori fermati per più turni e alcune società dovranno pagare multe salate.



Il comunicato ufficiale : CLICCA QUI