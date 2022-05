Sassuolo-Milan, parla Stefano Pioli: "Non conta ciò che hai fatto fino a ieri"

Siamo arrivati all'ultima giornata di campionato e - di conseguenza - all'ultima conferenza pre-partita di Mister Pioli. In vista degli ultimi 90 minuti di questa Serie A 2021/22 al Mapei Stadium contro il Sassuolo, l'allenatore rossonero è intervenuto in conferenza stampa da Milanello:



"Fino a oggi siamo stati sicuramente i migliori, dovremo esserlo anche domani. Abbiamo preparato la partita con lavoro, concentrazione e serenità, come sempre. Non conta mai, nel nostro sport, ciò che hai fatto fino a ieri: ci siamo costruiti e meritati questa grande occasione, adesso dobbiamo chiudere nel modo migliore. Non voglio essere poetico, ma concentrato e attento a quanto dovremo fare in campo. Sarà un impegno difficile: nessuno ci ha mai regalato qualcosa e lo stesso sarà domani, il Sassuolo farà la sua partita e cercherà giustamente di vincere. Siamo arrivati fino a qui con basi solide e su queste dobbiamo affidarci.



Due anni fa vedevo diverse cose che mi facevano pensare positivo: la sinergia che ho l'area tecnica, Maldini e Massara con i quali parlo tutti i giorni; il sostegno del Club, e i miei tanti giocatori di talento. Quando c'è questa disponibilità vi è l'opportunità di raggiungere qualcosa d'importante. La proprietà, poi, ci ha dato sostegno e fiducia, facendoci lavorare nel miglior modo possibile senza farci mancare nulla in periodi molto complicati. Ci siamo sempre sentiti tutelati e protetti. E ho sempre pensato positivo sulla squadra, ho tanta fiducia in loro. Nei momenti delicati sono sempre stati capaci di tirare il meglio di loro stessi nonostante la giovane età, con la volontà di dimostrare che siamo una squadra forte".