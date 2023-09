Squadra in casa

Dopo tre giornate di campionato la formazione Primavera del Milan rimane a punteggio pieno in campionato. Dopo i successi contro Monza e Bologna, i rossoneri di Mister Abate hanno superato in trasferta anche il Sassuolo con due reti per tempo firmate da Victor e Camarda.

