Milan Primavera, vittoria esterna contro il Sassuolo

Dopo tre giornate di campionato la formazione Primavera del Milan rimane a punteggio pieno in campionato. Dopo i successi contro Monza e Bologna, i rossoneri di Mister Abate hanno superato in trasferta anche il Sassuolo con due reti per tempo. Allo stadio Ricci, le due squadre danno vita a una partita frizzante sin dalle prime battute di gioco ma per assistere alla prima occasione occorre attendere il 22' quando Theiner rischia calciando addosso al compagno Cuenca. Passano dieci e arriva la risposta neroverde con Cinquegrano che impatta bene di testa mancando di un soffio lo specchio. Passato lo spavento arriva il gol del vantaggio del Milan con Victor che dal limite dell'area batte Theiner con un mancino potente e angolato.

Nella ripresa il Milan parte con il piglio giusto e dopo quattro si fa vedere con Cuenca, ma la difesa di casa respinge. I ritmi di gioco restano alti, il Sassuolo fatica costruire gioco a differenza della formazione di Abate decisamente più disinvolta. Il punteggio è in equilibro, ma a due minuti dallo scadere arriva il meritato raddoppio: Theiner è si oppone con un grande intervento alla punizione di Perrucci, ma non può sulla respinta Camarda, più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone e a insaccare di testa mettendo la parola fine alla partita.

Terza vittoria in altrettante gare di campionato per i rossoneri che martedì 19 settembre torneranno in campo contro il Newcastle per l’esordio in Youth League.

IL TABELLINO

SASSUOLO-MILAN 0-2

SASSUOLO (4-2-3-1): Theiner; Lipani (77’ Knezovic), Ioannou, Cannavaro, Falasca; Caragea (46’ Pigati), Leone; Cinquegrano (46’ Parlato), Abubakar (46’ Seminari), Baldari (66’ Neophytou); Russo. A disposizione: Scacchetti; Corradini, Danciutiu, Loeffen, Lopes, Piantedosi. Allenatore: Bigica.

MILAN (4-2-3-1): Bartoccioni; Bakoune, Simi?, Nsiala, Magni; Victor (78’ Perrucci), Malaspina; Cuenca (70’ Scotti), Zeroli, Bonomi (40'st Sala); Sia (70’ Camarda). A disposizione: Raveyre, Torriani; Jiménez, Nissen, Parmiggiani; Stalmach; Liberali. Allenatore: Abate.

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino. ASSISTENTI: Sbardella di Belluno; Roncari di Vicenza.

RETI: 36' Victor, 88’ Camarda. AMMONITI: Leone, Bakoune, Bonomi, Camarda, Simi?.