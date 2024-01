Scandalo nel sistema arbitrale: le ultime rivelazioni del fischietto anonimo

Dopo il servizio di “Le Iene” che ha svelato presunte anomalie nel sistema arbitrale italiano, l’arbitro anonimo, secondo quanto riportato da Sportmediaset, tornerà a far parlare di sé nella puntata in onda su Italia 1 martedì 30 gennaio in prima serata.

Le sue precedenti rivelazioni hanno scatenato un grande polverone mediatico, che ha costretto Rocchi, dopo il suo pubblico sfogo, a convocare una call per compattare il corpo arbitrale. La situazione avrebbe però generato una sorta di caccia alla talpa all'interno dell'Associazione Italiana Arbitri.

Ma nel video che andrà in onda domani, cosa dovrebbe succedere?