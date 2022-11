Alla scoperta della Caronnese, prossima avversaria dell'Arconatese

Continua la cavalcata dell’Arconatese nel campionato di Serie D Girone B, che nel prossimo turno dovrà affrontare la Caronnese.

Il post della società su FB:

"Torniamo a casa al Battaglia domenica per ricevere la visita della Caronnese che abbiamo già incontrato ed eliminato in Coppa Italia. Chiaramente sarà una gara diversa, perchè il campionato con i 3 punti in palio offre sempre motivazioni differenti, anche se perdere non piace a nessuno e la Caronnese che fece comunque una buona gara al Battaglia in Coppa, lo ha ulteriormente dimostrato nell'ultimo turno di campionato quando ha pareggiato per 2 a 2 con il Brusaporto.

Sotto di due reti, la squadra di Simone Moretti ha rimontato, arrivando quasi a vincere la partita. I rossoblù verranno dunque a giocare contro la nostra Arconatese per cercare di dare una svolta al proprio campionato dal momento che la posizione in classifica non rispecchia quelle che sono le qualità e le ambizioni di una Società di grande esperienza nella nostra categoria.

Probabile che la Caronnese si presenti da noi con il 4-4-2 per cercare di coprire bene il campo e soffocare gli spazi a disposizione della nostra manovra. Arbitrerà il signor Francesco Aloise di Lodi con assistenti Marco Marchesin di Rovigo ed Enrico Rossetto di Schio."