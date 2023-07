Scoppia la lite social tra Marcelo Brozovic e l'Inter

Scoppia la lite in casa Inter, Marcelo Brozovic dopo il suo approdo all'Al Nassr non ha perso occasione per rispondere in modo ironico al post di addio pubblicato su Instagram dalla sua ex squadra: "Grande saluto, bellissima foto", con un emoji della risata.

Queste parole non fanno altro che confermare il deterioramento del rapporto tra il giocatore e il club nerazzurro dopo 9 stagioni insieme. Secondo fonti vicine alla situazione, nelle ultime settimane ci sarebbero state, infatti, divergenze e tensioni durante le trattative per il trasferimento.