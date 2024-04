Festa scudetto Inter: bruciata la maglia rossonera di Zlatan Ibrahimovic in Duomo (Video)

È stata una serata di festa in casa Inter, che dopo aver vinto il Derby contro il Milan, è potuta scendere in piazza per celebrare il ventesimo Scudetto.

I tifosi sono scesi in piazza Duomo per celebrare il tricolore, insieme a tutti gli Ultras e ai calciatori, nonostante le condizioni meteo non fosse dei migliori.

Come riportato, però, da Sportitalia e successivamente da MilanNews.it, alcune persone hanno deciso di dare fuoco a delle maglie del Milan , in particolare a quella dell’ex nerazzurro Zlatan Ibrahimovic: