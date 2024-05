Lo Scudetto va all'Inter: tutte le immagini della festa di San Siro

“Al centro di San Siro splende una macchia nerazzurra. Luccica un trofeo bellissimo, sollevato dalle mani salde di capitan Lautaro Martinez. L'Inter è Campione d'Italia e alza la coppa dentro a uno stadio commosso e commovente, stipato, caldissimo.

La meraviglia di una stagione straordinaria, l'affetto di un tifo senza eguali, la passione di un popolo. Dopo Inter-Lazio i giocatori fanno l'ingresso in campo, uno a uno, osannati dagli oltre 70mila del Meazza. Si parte da Sommer, si arriva a mister Inzaghi. Infine, capitan Lautaro.

Alza lo Scudetto, dentro a una festa così bella che commuove, in una giornata di maggio aperta da una coreografia mozzafiato e chiusa con i fuochi d'artificio dentro a San Siro. Ha cantato senza sosta, il Meazza. Ha cantato l'amore per questa squadra, per l'orgoglio di questi colori.

Una festa stupenda, animata anche dalle voci vibranti di Luciano Ligabue e Tananai, che hanno fatto emozionare ancora di più tutti i presenti. Per una notte indimenticabile.”

(Comunicato Inter)