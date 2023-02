Seconda sconfitta consecutiva per la Giana Erminio: il Ravenna passa 0 a 2

26ª giornata di campionato, nell?infrasettimanale giocata oggi al Comunale Città di Gorgonzola, dove la Giana ha ospitato il Ravenna e ha subito la seconda sconfitta consecutiva, finita in 9 contro 11 e arrivata al termine di una gara che ha visto 9 ammoniti tra le due formazioni e 3 espulsi: due tra le fila della Giana ed uno nel Ravenna.

Per il ritorno in campo dopo 3 giorni dalla gara di domenica, mister Chiapplla conferma Pirola a difesa della porta e nella retroguardia Perico, Colombara e Minotti; a centrocampo Lamesta, Marotta e Mandelli, con Previtali sulla fascia destra e Messaggi su quella sinistra; Fall e Calmi in attacco. Si parte e al 3? il Ravenna si porta in vantaggio con Marangon, che aggancia un passaggio in profondità di Guidone sulla corsia di destra e riesce a trovare l?inserimento giusto per un diagonale sul secondo palo, con il quale mette la palla alle spalle di Pirola.

La Giana reagisce subito e al 5? una bella azione corale porta Fall a stoppare di petto il pallone a centrocampo e a passarlo a Perico, che con un traversone serve Marotta in profondità, ma il suo tiro ma è disturbato da un difensore ospite e finisce a lato. All?8? punizione dalla destra per il Ravenna: Marangon calcia in area, palla deviata nel primo corner della gara. Al 16? Calmi aggancia il cross centrale di Lamesta, si gira e calcia a botta sicura, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 19? Fall dalla linea di fondo sulla sinistra crossa per Calmi al centro, la sua conclusione di testa viene deviata ancora in angolo. Al 23? strappo di Abbey, che dal fondo avanza lungo la linea e conclude sul primo palo da distanza ravvicinata, Pirola si immola e devia in corner.

Al 24? angolo per la Giana, Lamesta calcia largo, Minotti di testa rimette in mezzo, mischia in area e palla che resta lì sino a quando l?arbitro fischia un tocco di mano da parte di un giocatore biancazzurro. Ribaltamento di fronte al 25?, Grazioli dalla distanza prova la conclusione, che va a rimbalzare sulla parte alta della traversa. La Giana attacca a testa bassa e al 28? dopo un batti e ribatti Lamesta guadagna un pallone al centro dell?area, ma calcia alto.

Al 34? ripartenza del Ravenna con Abbey, che viene fermato da Marotta, ma la palla è recuperata da Marangon che avanza e va alla conclusione: Pirola salva con una gran respinta il suo tiro a botta di sicura, la palla si impenna e Minotti sulla linea di porta di testa devia in angolo. Al 39? punizione dalla destra per la Giana, Marotta crossa in area e Minotti di testa conclude verso la traversa, ma Venturini ci mette la mano e devia in angolo: sul cross dalla bandierina è ancora Venturini ad uscire coi pugni ad allontanare il pallone. Al 45? Messaggi ruba palla sulla fascia sinistra e si invola palla al piede, scambia con Marotta e va alla conclusione, ma Venturini blocca tra le mani.

Al rientro in campo si riparte con gli stessi 22 del primo tempo e al 4? Mandelli entra in area palla al piede e viene atterrato, ma per l?arbitro è tutto regolare. Gli animi si scaldano al 7?, quando Fall sfugge sulla sinistra tallonato da Tafa, che lo arpiona e cadono entrambi, ma l?arbitro concede fallo agli avversari, tra le proteste dei giocatori biancazzurri. All?11? primo cambio per mister Chiappella, che inserisce Caferri al posto di Previtali. Ritmi sempre molto alti, Giana sempre in pressione, Ravenna che difende in maniera compatta e non disdegna di pressare, non appena ne ha la possibilità. Al 18? doppio cambio per la Giana: Fumagalli per Calmi e Ballabio per Mandelli.

Al 20? Messaggi scende sulla sinistra e passa al centro accorre Fall, che sbatte sul pallone facendolo impennare oltre la traversa. Al 20? gol annullato al Ravenna per fuorigioco, dopo una mischia in area. Al 26? primo cambio per il Ravenna, fuori D?Orsi per Ndreca. Al 31? cambio Giana: dentro Pinto al posto di Lamesta; per il Ravenna dentro Tabanelli per Guidone. Al 33? traversone di Marotta per Fall, che viene anticipato di pochissimo da Venturini. Al 34? ancora cambio per gli ospiti, con Luciani che rileva Magnanini. Al 36? conclusione di Ndreca dal limite, Pirola in distensione blocca. Al 38? l?arbitro concede un fallo a centrocampo al Ravenna, veementi le proteste dei giocatori della Giana, fra i quali Marotta, già ammonito, che si vede estrarre il secondo giallo e deve lasciare i compagni in inferiorità numerica. Al 41? mister Chiappella inserisce Ghilardi al posto di Minotti e mister Gadda sostituisce Marangon con Melandri.

Al 44? generoso rosso diretto a Fumagalli per un contatto con Venturini, che cade a terra dopo averlo anticipato saltando per afferrare il pallone: Giana in nove uomini. Al 46? mischia in area, fallo di mano di un giocatore ospite, non ravvisato dal direttore di gara. Al 48? raddoppio di Melandri, che sfugge in ripartenza da centrocampo e batte Pirola. Ormai la tensione è alle stelle e anche Marangon, in panchina, viene espulso con un rosso diretto.

GIANA ERMINIO-RAVENNA 0-2

Giana Erminio (3-5-2): Pirola, Mandelli (Ballabio 18? st), Perico, Calmi (Fumagalli 18? st), Marotta, Colombara, Fall, Lamesta (Pinto 31? st), Messaggi, Minotti (Ghilardi 41? st), Previtali (Caferri 11? st). A disp: D?Aniello, Piazza, Gaye, Brioschi. Allenatore: Andrea Chiappella

Ravenna (3-5-2): Venturini, Milani, Capece, Marangon (Melandri 41? st), Abbey, Magnanini (Luciani 34? st), Tafa, Guidone (Tabanelli 31? st), D?Orsi (Ndreca 26? st), Lisi, Grazioli. A disp: Fontanelli, Spezzano, Ravaglia, Calandrini, Vinci. Allenatore: Massimo Gadda.

Direttore di gara: Mattia Nigro di Prato. Assistenti: Lucio Magherini di Prato e Simone Iuliano di Siena

Marcatori: Marangon 3? pt, Melandri 48? st

Recupero: 0? pt, 6? st

Angoli: 4-6

Ammoniti: Capece 21? pt, Magnanini 29? pt, Colombara 42? pt, Marotta 7? st e 38? st, Ballabio 38? st, Abbey 43? st, Ndreca 45? st, Ghilardi 48? st

Espulsi: Marotta 38? st, Fumagalli 44? st, Marangon 49? st