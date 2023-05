Si separano le strade della Calvairate e di Mister Raspelli

È arrivata l’ufficialità, le strade di mister Gabriele Raspelli e della Calvairate si separano ufficialmente, dopo un buon ottavo posto nell’ultima stagione di Eccellenza.

La decisione è stata presa dall’allenatore che ha dato le dimissioni nella giornata di mercoledì 10 maggio.

La nota del club:

La società calvairate riceve le dimissioni del tecnico dell’Eccellenza Gabriele Raspelli le quali vengono accettate.

Al Mister Raspelli ed al suo staff un caloroso in bocca al lupo per le prossime scelte sportive ed un ringraziamento per il lavoro svolto.

Nei prossimi giorni verrà comunicato il nome del nuovo tecnico dell’Eccellenza 23-24.

Lo stesso tecnico attraverso i propri profili social ha voluto ringraziare società, staff e squadra:

Siamo ai saluti…

Termina qui una stagione per me complicata.

Non è mai facile affrontare una nuova stagione con gli incubi di quella precedente….

Pensieri, valutazioni, situazioni..

Ti metti e metti in discussione il tuo lavoro per provare a non ripetere gli stessi errori e per affrontare al meglio il nuovo anno.

Siamo partiti con altri obiettivi ma ogni stagione è a se e le difficoltà che si incontrano e le problematiche a volte non le puoi prevedere.

Abbiamo concluso con un 8 ottavo posto, record di punti ottenuto dalla società in eccellenza,

tanti giovani fatti esordire

e 35 giocatori coinvolti in una stagione.

Ringrazio la società e i miei giocatori che si sono dimostrati veri uomini durante tutta la stagione anche in momenti difficili e hanno appoggiato le miei idee calcistiche e i miei valori ma soprattutto ringrazio il mio staff che ha creduto in me come

Sergio Maraia compagno di sempre e uomo con valori unici,

Emanuele Costa preparatore atletico di livello e senza peli sulla lingua,

Marco Nangeroni collaboratore serio e sempre disponibile e poi tutti quelli che mi sono stati vicino nei momenti complicati della stagione.

Un’esperienza che ancora una volta mi ha aiutato a crescere sia come uomo che come allenatore.

Mi porto a casa la stima e l’affetto di molti giocatori (soprattutto quelli che hanno fatto calcio vero e ad alto livello) e la voglia già di rimettermi in gioco e in discussione….mai mollare e in attesa di nuove avventure…