Si separano le strade del Club Milano e di Federico Pelle e Andrea Di Maggio

Si separano le strade del Club Milano e di due giocatori che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della società: Federico Pelle e Andrea Di Maggio.

Il comunicato del club:

“Un viaggio non inizia nel momento in cui partiamo ne finisce nel momento in cui raggiungiamo la meta. In realtà comincia molto prima e non finisce mai, fato che il nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro anche dopo che ci siamo fermati”.

Oggi si separano le strade del Club e due giocatori che hanno contribuito a scrivere la storia della nostra società da protagonisti: Federico Pelle e Andrea Di Maggio. I ricordi indelebili dell’impresa compiuta insieme saranno sempre nei nostri cuori e i vostri nomi resteranno impressi nella storia del Club.

Andrea sveste la divisa biancorossa dopo 47 presenze e 1 gol, Federico dopo 55 partite impreziosite da ben 25 reti. Potremmo raccontare diversi momenti di questa bellissima storia in cui siete stati protagonisti sul campo, ma la verità è che il ricordo più bello è il vostro sorriso durante la festa per la promozione in Serie D.

GRAZIE!

Buona fortuna per la prossima tappa del vostro viaggio!