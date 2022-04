Il Seregno non va oltre lo 0 a 0 contro il Trento

Ancora un pareggio per il Seregno, che contro il Trento non è riuscito a dare linfa alla sua rincorsa alla salvezza, ricalcando in pratica il copione della gara che lo aveva visto protagonista la settimana precedente a Gorgonzola contro la Giana Erminio. Il match ha offerto pochissime emozioni, con gli ospiti che hanno costruito la loro opportunità migliore poco oltre il quarto d’ora della ripresa, quando il neo entrato Riccardo Barbuti in girata ha colpito la parte alta della traversa. Nel finale, gli azzurri si sono fatti vivi con Lorenzo Valeau, che su un cross di Alessio Bartolotta dalla destra ha impattato con potenza di testa, ma non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta.

A 180’ dal termine della regular season, il Seregno è ora appaiato a quota 32 punti alla Pro Sesto, con 2 lunghezze di margine su Legnago Salus e Giana Erminio. Una di queste formazioni retrocederà direttamente in serie D, mentre le altre dovranno cercare ormai il miglior piazzamento possibile in chiave playout. Il prossimo impegno è in programma sabato 16 aprile 2022, alle 14,30, sul campo del Lecco.

Seregno-Trento 0-0

Seregno: (4-3-2-1): Marocco; Gemignani, Solcia, Rossi, Zoia; Vitale (8’ s.t. Galeotafiore), Raggio Garibaldi (32’ s.t. R. Marino), Invernizzi (32’ s.t. Valeau); Signorile (8’ s.t. Cocco), Jimenez (16’ s.t. Bartolotta); Zè Gomes. A disp.: Lupu, Mandorlini, Cortesi, Aga, Balzano, Dell’Agnello e Iurato. All.: Cau-Lanzaro.

Trento (3-4-2-1): Marchegiani; Dionisi, Raggio, Carini; Bearzotti, Caporali (30’ s.t. Izzillo), Osuji, Oddi; Ruffo Luci (30’ s.t. Vianni), Pasquato (14’ s.t. Belcastro); Bocalon (14’ s.t. Barbuti). A disp.: Cazzaro, Pigozzo, Galazzini, Scorza, Seno e Pattarello. All.: D’Anna.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.

Note: ammoniti Raggio Garibaldi (S), Jimenez (S), Caporali (T), Bearzotti (T) e Raggio (T) per gioco falloso, Zoia (S) per simulazione. Calci d’angolo: 2-2. Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.