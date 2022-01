Seria A Femminile. Un Milan in gran spolvero nel 2022 vince e convince

L'inizio del 2022 non è iniziato male per le giocatrici del Milan di Ganz.

Una Finale di Supercoppa persa sul filo di lana - in inferiorità numerica e con la prima della classe - e una vittoria schiacciante alla ripresa del campionato con il Verona - 6 a 0 -, un risultato che permette al Milan di restare in corsa per l'accesso alla Champions, competizione a cui accedono le prime due classificate.

Le azioni di mercato hanno modificato la rosa ma, almeno al momento, non si sono visti gli sbandamenti tipici del riassetto di una squadra, anzi? essere arrivati ad un passo da un trofeo importante ha rappresentato una forte iniezione di fiducia.

Entrando maggiormente nel dettaglio e nella valutazione dei numeri si osserva che è risultata centrale la figura di Linda Tucceri Cimini, che in tre partite ha segnato una rete e fornito tre assist.

Focus anche su Miriam Longo a cui è stato concesso uno spazio che è stato sfruttato al meglio, così come sono da evidenziare il rendimento di Sara Thrige Andersen (3 assist per lei contro il Verona) e la capacità realizzativa di Bergamaschi che ha siglato 2 gol in 3 partite.

Dal punto di vista delle new entry va sottolineato come Alia Guagni e Martina Piemonte siano state capaci di calarsi immediatamente in una nuova realtà, con un forte spirito di sacrificio.

E ora si guarda al calendario che vedrà le rossonere affrontare Sampdoria, Lazio, di nuovo alla Sampdoria in Coppa Italia, sino ad arrivare allo scontro diretto di fine febbraio con il Sassuolo.

Qualità, ambizione senso di appartenenza potranno fare la differenza avendo chiaro in testa l'obiettivo più importante, la partecipazione alla prossima Champions League.