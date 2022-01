Serie A. Alessandro Bastoni raggiunge le 100 presenze con l'Inter

Tempo di festeggiamenti per un componente della rosa dell'Inter dopo la gara pareggiata nell'ultima giornata contro l'Atalanta. Stiamo parlando di Alessandro Bastoni, che contro la sua ex squadra, ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia dell'Inter.

Il giovane classe 1999 ha debuttato con i neroazzurri il 28 settembre 2019 a Genova in Inter-Sampdoria 1-3 e dopo un primo anno chiuso come giocatore utile per il turnover, si è preso il posto da titolare come centrosinistra della difesa.

Sono 77 le presenze in A con l'Inter, alle quali si aggiungono 5 partite in Coppa Italia, 12 in Champions League, 5 in Europa League e una in Supercoppa Italiana