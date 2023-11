Serie A | Un algoritmo svela la classifica finale della stagione 2023/24

Il campionato di Serie A sta per ricominciare dopo la sosta per le nazionali, dove l’Italia si è qualificata a Euro 2024, pareggiando contro l’Ucraina.

Come successo anche per la stagione 2022/23, anche quest’anno un algoritmo ha predetto la classifica della Serie A. Stiamo parlando di Opta Predictions, modello matematico che l’anno scorso non si era sbagliato per quanto riguarda il successo del Napoli.

Ecco la classifica 2023/24:

1) Inter (campione d'Italia)

2) Juventus

3) Milan

4) Napoli

5) Atalanta

6) Lazio

7) Fiorentina

8) Roma

9) Monza

10) Bologna

11) Udinese

12) Torino

13) Lecce

14) Sassuolo

15) Frosinone

16) Empoli

17) Genoa

18) Salernitana

19) Cagliari

20) Hellas Verona