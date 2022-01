Serie A. Buone notizie in casa Milan, Alessio Romagnoli è negativo al Covid-19

Buone notizie in casa Milan, dopo la negatività di Calabria e Ballo Tourè, anche Alessio Romagnoli può tornare ad aggregarsi al gruppo agli ordini di Pioli.

Il difensore centrale non sarà sicuramente a disposizione della squadra per il match contro lo Spezia di stasera, 17 gennaio, ma avrà la possibilità di rimettersi in condizione in vista del big match contro la Juventus.

Il comunicato del club:

AC Milan comunica che Alessio Romagnoli è risultato negativo al Covid-19. Alessio è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico.