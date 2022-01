Serie A. Cori e lancio di petardi, il Giudice Sportivo multa la Roma dopo il match contro il Milan

Squadra in casa

La partita Milan-Roma ha lasciato molti strascichi e polemiche da parte di entrambe le tifoserie, nonostante siano già passati due giorni dal termine del match.

Durante la gara sono avvenuti degli spiacevoli episodi, come per esempio il lancio di petardi nell'anello verde occupato dai tifosi rossoneri, dov'erano presenti molte famiglie. Il responsabile, un ventiduenne con molti precedenti, è già stato individuato e arrestato, inoltre nei suoi confronti è stato emesso un DASPO della durata di 5 anni.

Un altro momento sgradevole è stato sicuramento quello dei cori discriminatori nei confronti di Zlatan Ibrahimovic, sedati da Mourinho, al minuto 35' del secondo tempo. Il giudice sportivo ha deciso così di sanzionare la tifoseria ospite:

"Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo ed al termine della gara, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (€ 15.000,00); per avere inoltre suoi sostenitori, al 36° ed al 43° del secondo tempo, lanciato due petardi ed altri oggetti nel settore occupato dalla tifoseria avversaria (€ 10.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS."