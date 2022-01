Serie A. Esplodono i rumors sulla trattiva tra Vlahovic e il Milan

Rimbalza nelle ultime ore sui social una notizia di mercato abbastanza clamorosa: ci sarebbero stati dei contatti tra Ristic, agente di Vlahovic e Maldini.

L’agente ha proposto il numero 9 serbo al Milan, chiedendo 4,5 milioni a stagione.

L’attaccante, infatti, non vorrebbe andare via dall’Italia e gradirebbe la soluzione rossonera, in grado di garantirgli un salto di qualità.

Ora si dovrà vedere se Elliott proverà a fare un’offerta per il giocatore in scadenza con la Fiorentina.

Se i rumors venissero confermati, la notizia sarebbe clamorosa.