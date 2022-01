Serie A Femminile. Ufficiale, Alia Guagni è una nuova giocatrice del Milan

Dopo i rumors degli scorsi giorni, Alia Guagni, giocatrice ex della Fiorentina, dopo un’esperienza di un anno e mezzo all’Atletico Madrid torna in Italia con la maglia del Milan.

Il comunicato del club:

"AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice italiana Alia Guagni.

Alia, di ruolo esterno, ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2023 e vestirà la maglia numero 37."

Nuovo anno? Nuove sfide! Pronta ed emozionata per l’inizio di questa nuova avventura con @acmilan

Un club importante con grandi obiettivi… non vedo l’ora di scendere in campo per poter dare il mio contributo per lottare e raggiungerli!!!#followtherossoneri #acmilan pic.twitter.com/DY0FFP1f5X