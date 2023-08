Serie A Femminile 2023/24 | Il calendario del Milan

Ci siamo! L'inizio ufficiale della nuova stagione delle rossonere è ormai alle porte, e dopo le novità introdotte nella passate edizione, la Serie A Femminile 2023/24 è pronta a stupire di nuovo. Non è cambiata la formula, con le dieci formazioni della massima serie che si affronteranno in una prima fase tra sfide di andata e ritorno, per poi accedere alla Poule Scudetto o alla Poule Salvezza in base al piazzamento finale. Nella giornata odierna è stato annunciato il calendario delle prime 18 giornate, ecco l'elenco completo degli impegni delle rossonere nella prima fase:

Giornata 1 (16-17/09): Milan-Roma

Giornata 2 (30/09-01/10): Napoli-Milan

Giornata 3 (07-08/10): Milan-Juventus

Giornata 4 (14-15/10): Como Women-Milan

Giornata 5 (21-22/10): Milan-Pomigliano

Giornata 6 (04-05/11): Fiorentina-Milan

Giornata 7 (11-12/11): Milan-Sassuolo

Giornata 8 (18-19/11): Milan-Sampdoria

Giornata 9 (25-26/11): Inter-Milan

Giornata 10 (09-10/12): Roma-Milan

Giornata 11 (16-17/12): Milan-Napoli

Giornata 12 (13-14/01): Juventus-Milan

Giornata 13 (20-21/01): Milan-Como Women

Giornata 14 (27-28/01): Pomigliano-Milan

Giornata 15 (03-04/02): Milan-Fiorentina

Giornata 16 (10-11/02): Sassuolo-Milan

Giornata 17 (13-14/02): Sampdoria-Milan

Giornata 18 (17-18/02): Milan-Inter

(Comunicato Milan)