Serie A Femminile. I saluti su Instagram di Claudia Mauri

La rivoluzione nel Milan Femminile continua e a dire addio sta volta è Claudia Mauri, centrocampista classe 92', arrivata nella squadra di Ganz nel 2019.

Lo scorso anno la calciatrice ha collezionato 16 presenze e 0 gol arrivando in finale di Coppa Italia e a centrare la qualificazione in Champions League.

Il post dei saluti su Instagram:

"Si è concluso un altro anno e come ogni cosa che si conclude si rincomincia da un nuovo inizio, mi aspetta una nuova esperienza lontana da Milano e perciò vorrei ringraziare di cuore la società AC Milan per avermi dato la possibilità in questi anni di poter indossare una maglia così importante.



Ringrazio lo staff, tutte le mie compagne di squadra, i tifosi per il loro calore e tutti coloro che mi hanno sempre supportato. Mi faccio un grosso in bocca al lupo, ci vediamo presto."