Serie A Femminile. Il ciclo del Milan sta davvero finendo?

Momento particolare in casa Milan, nel campionato di Serie A Femminile, le cose non stanno andando per il meglio e l’allenatore Maurizio Ganz non sta convincendo.

Nelle ultime settimane ci sono state delle vere e proprie rivoluzioni con gli addii di: Mauri, Korenciova e soprattutto Vero Boquete.

Già nella scorsa stagione, il malumore sembrerebbe serpeggiasse nello spogliatoio, nonostante la storica qualificazione in Champions conquistata nello scontro diretto con il Sassuolo.

Le rossonere però dopo l’uscita durante le qualificazioni della stessa competizione, non sono sembrate più le stesse e ci sono stati alcuni ribaltoni nell’undici iniziale.

Eclatanti, le mancate convocazioni per la spagnola Vero Boquete e soprattutto le panchine di Valentina Giacinti, perno della squadra, a cui è stata tolta addirittura la fascia. La permanenza dell'attaccante nella prossima stagione, infatti, non è affatto scontata.

Il 5 gennaio, nel match con la Roma, il Milan dovrà cambiare marcia e provare ad invertire la rotta.