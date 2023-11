Serie A Femminile | Milan-Sassuolo 1-1, highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Milan Femminile

La settima giornata di Serie A femminile tra Milan e Sassuolo si conclude con un pareggio 1-1 al PUMA House of Football.

La partita è stata caratterizzata da due gol segnati nei primissimi minuti. Dopo l'iniziale vantaggio di capitan Bergamaschi al 3', il Sassuolo ha pareggiato con Beccari al 6'. Nonostante diverse occasioni per entrambe le squadre nel resto della partita, il punteggio non è cambiato, consolidando il pareggio. Le rossonere rimangono al sesto posto mentre le neroverdi in terz’ultima posizione.

