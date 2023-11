Serie A Femminile | Video Gol Milan-Sampdoria 1-1

Squadra in casa

Squadra in casa Milan Femminile

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, non finisce il periodo negativo del Milan Women, che in casa contro la Sampdoria, non va oltre l’1 a 1.

Le rossonere vanno subito in vantaggio al 7’ con la solita Asllani, che sul cross dal fondo di Grimshaw, insacca sotto la traversa di prima intenzione.

Al 70’, però, Pigy trattiene in area Taty: l’arbitro non ha dubbi e fischia calcio di rigore. La stessa giocatrice va dal dischetto e non sbaglia.

Un altro pareggio, dunque, che non risolleva il morale in vista del Derby di sabato prossimo, che si giocherà all'Arena Civica.

Gli highlights del match: